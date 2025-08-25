Puglia in festa al “+ Bello d’Italia”: Marco Mosticchio conquista la fascia per lo Sport 2025













LECCE - La Puglia porta a casa un importante riconoscimento dalla 47ª edizione del concorso nazionale “Il + Bello d’Italia”: Marco Mosticchio, body builder originario di Taviano (Lecce), ha conquistato la fascia di “+ Bello d’Italia per lo Sport 2025”, premiato dal giornalista Fabrizio Caccia durante la finale che si è svolta nella piazza centrale di Alassio.

Mosticchio ha convinto la giuria grazie alla sua imponente preparazione fisica, alla passione per lo sport e a un carattere determinato, qualità che lo hanno reso interprete ideale della fascia dedicata al mondo dello sport, dove bellezza e disciplina vanno di pari passo con impegno e stile di vita sano.

L’edizione 2025 ha incoronato come vincitore assoluto Alessandro Cignarale, 28 anni, originario di Sestri Ponente (Genova). Un volto pulito, un sorriso che conquista e un talento poliedrico: Alessandro è cantante e ballerino, qualità che hanno colpito la giuria e il pubblico, eleggendolo simbolo della bellezza maschile italiana contemporanea.

Dietro al suo trionfo si nasconde anche una storia di rivincita personale. Vittima di bullismo in adolescenza, Alessandro ha trasformato quelle ferite in forza e determinazione, trovando nell’arte e nella bellezza il suo riscatto. “Questa vittoria è la mia risposta a chi non ha creduto in me – racconta emozionato – ed è la prova che non bisogna mai smettere di inseguire i propri sogni”.

La finale, condotta da Barbara Morris con la direzione artistica e le coreografie di Fabio Fallabrino, ha avuto come madrina la conduttrice televisiva Barbara Francesca Ovieni, che ha accompagnato con eleganza e carisma la serata.

Sono state inoltre assegnate le seguenti fasce: il + Bello d’Italia per la TV 2025, premiato da Vincenzo Laganà, a Piero Di Biase (Abruzzo), il + Bello d’Italia per il Web 2025, premiato da Grazia Pitorri, a Lorenzo Arduini (Piemonte), il + Bello d’Italia per il Cinema 2025, premiato da Alessandra Scardellato, a Mirko Astolfi (Veneto), il + Bello d’Italia per la Generazione Z (18-23 anni) 2025, premiato da Raffaella Parisi, a Samuele Battaglia (Liguria), Mister Bello d’Italia 2025 (30-35 anni), premiato da Fabiana Parlato, a Luca Palumbo (Campania), il + Bello d’Italia per la Moda 2025, premiato da Paola Bonzano e Cinzia Salerno, ad Antuan e Daniel Gafiatullin (Friuli), il Talento + Bello d’Italia 2025 – Premio Speciale Antonio Fasano, premiato da Daniela e Franco Fasano, a Matteo Casale (Veneto), e infine l’Uomo Ideale d’Italia 2025, premiato da Brunella Bolloli, a Mirko De Santis (Lazio).

“Il + Bello d’Italia”, ricorda l’organizzatore Silvio Fasano, è da sempre una vetrina importante: “In passato questo titolo è stato trampolino di lancio per volti diventati simboli della televisione e del cinema italiano come Gabriel Garko, Giorgio Mastrota, Ettore Bassi, Paolo Conticini, Beppe Convertini e Vittorio Brumotti. Un segno che la bellezza maschile, quando unita a talento e determinazione, può trasformarsi in una vera opportunità professionale”.

Un ruolo fondamentale è stato svolto dai professionisti di Fpgrouphair, che hanno curato l’immagine dei concorrenti. Preziosa anche la collaborazione de Il Sorriso dei Bimbi, che ha ospitato le prove e supportato la preparazione del concorso, a testimonianza di come eventi di questo livello nascano grazie alla sinergia con realtà impegnate nel sociale e nella comunità.

Quest’anno tutti sono d’accordo: il più bello d’Italia è Alessandro Cignarale, ma la Puglia applaude il suo Marco Mosticchio, body builder di Taviano, nuovo “+ Bello d’Italia per lo Sport 2025”.