Conversano, si lavora a pieno ritmo per riconsegnare il “Castellaneta” entro settembre

Si lavora alacremente per riconsegnare alla città il “Castellaneta”, palazzetto storico della città di Conversano nel quale sono stati vissuti momenti indimenticabili dello sport locale. L’obiettivo è quello di riconsegnarlo alle associazioni sportive entro fine agosto-inizio settembre, quando, cioè, è previsto l’inizio del massimo campionato di Pallamano. Con cadenza praticamente quotidiana, il sindaco Giuseppe Lovascio fa visita al cantiere per accertarsi che i lavori procedano speditamente, come avviene da qualche settimana a questa parte: «Speriamo di terminare i lavori nel mese di settembre- esordisce il primo cittadino di Conversano- in modo tale che il “Castellaneta” possa sostituire a tutti gli effetti il Pala San Giacomo nella prossima stagione. Tutti sanno che il Pala San Giacomo è oggetto di una profonda ristrutturazione in vista dei Giochi del Mediterraneo- ricorda Lovascio- e ci sarà riconsegnato nella prossima primavera.Voglio anche ricordare che ci sarà riconsegnata una struttura moderna e funzionale: siamo l’unica città della Città metropolitana ad aver colto l’importante occasione dei Giochi del Mediterraneo-Taranto». Il “Castellaneta”, per la stagione sportiva 2025-2026, sarà la principale struttura indoor cittadina per Pallamano, Basket, Calcio a 5 e Volley. «Sarà il nostro punto di riferimento per la prossima stagione», spiega il primo cittadino conversanese.Sarà una stagione di “sofferenza” e lo si sapeva, ma presto potrebbero esservi importanti novità: «La situazione delle strutture sportive è in continua evoluzione- conclude Lovascio-, allo sport ci teniamo moltissimo e merita grande attenzione perché, oltre ai risultati sportivi, ha una grande funzione sociale». Per quanto concerne i lavori in corso al “Castellaneta”, in questi giorni sono stati effettuati i lavori di pulizia interna e nei prossimi giorni sarà posato il parquet, mentre proseguono anche le opere di sistemazione esterna.