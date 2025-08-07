Nasce il Policlinico Universitario Miulli

È stato sottoscritto oggi, presso l’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, il protocollo di intesa tra Regione Puglia, Università LUM ed E.E. Miulli che regola i rapporti in materia di attività sanitaria tra il sistema universitario e il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). L’accordo recepisce quanto previsto dalla normativa nazionale (legge 240/2010 e D.Lgs. 517/1999), rafforzando la sinergia tra tre elementi fondamentali: formazione, ricerca e assistenza sanitaria sul territorio regionale.Alla firma del protocollo hanno partecipato Mons. Giuseppe Russo – Governatore Ospedale Miulli, Michele Emiliano – Presidente Regione Puglia, Emanuele Degennaro – Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Università LUM, Raffaele Piemontese – Vicepresidente Giunta Regione Puglia, Assessore alla Sanità, Vito Montanaro – Direttore Dipartimento Salute, Regione Puglia, Mons. Domenico Laddaga – Delegato del Governatore dell’Ospedale Miulli, Vitangelo Dattoli – Direttore Sanitario Ospedale Miulli e Responsabile dell'Organismo di Coordinamento e Promozione dei Rapporti con l'Università, Antonella Rago – Direttore Generale dell’Università LUM e Bruno Moncharmont – Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università LUM.Il protocollo si fonda sui principi di collaborazione fra le istituzioni coinvolte, ribadendo l’importanza dell’inscindibilità delle funzioni di didattica, ricerca e assistenza. Allo stesso tempo resta fondamentale il tema della centralità dello studente e del paziente, sui quali si fondano le basi dell’intero protocollo. Regione, Università e Ospedale Miulli si impegnano congiuntamente a migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria, promuovere l’eccellenza nella formazione dei professionisti della salute e incentivare la ricerca e l’innovazione, riconoscendo pari dignità e rilevanza a ciascuna di queste missioni.