Conversano, sul Municipio lo striscione: “No al genocidio, sì al Nobel ai bambini di Gaza”

CONVERSANO – Da venerdì mattina sul Municipio di Conversano, affacciato su piazza XX Settembre, campeggia uno striscione con la scritta: “No al genocidio, sì al Nobel ai bambini di Gaza”. L’iniziativa ribadisce il sostegno all’associazione, promotrice della candidatura dei bambini di Gaza al Premio Nobel per la pace.

Il sindaco Giuseppe Lovascio, che ha già aderito a titolo personale, auspica ora l’adesione ufficiale dell’intero Consiglio comunale: “Spero che presto il Consiglio faccia propria questa iniziativa”, ha dichiarato.

Lo striscione arriva a poche settimane dalla proposta di delibera avanzata dallo stesso primo cittadino, che sarà discussa in aula consiliare. Otto i punti previsti: dal riconoscimento dello Stato di Palestina al cessate il fuoco a Gaza, fino alla sospensione della vendita di armi, oltre all’adesione all’iniziativa per il Nobel.

Lovascio ha ricordato anche i rapporti storici di Conversano con le città palestinesi di Nazareth e Betlemme, avviati nel 2009 attraverso l’associazione “Per la vita e per la pace” nell’ambito della Conferenza permanente delle città storiche del Mediterraneo. In quell’anno, il sindaco visitò Betlemme due volte in veste ufficiale, e pochi mesi dopo Conversano ospitò i sindaci delle due città palestinesi durante la 23ª edizione del Festival del Mediterraneo.