Coppa Italia, il Cerignola elimina l’Avellino: 1-0 al Monterisi e accesso ai trentaduesimi
Ss Audace Cerignola Fb
FRANCESCO LOIACONO – Vittoria di prestigio per l’Audace Cerignola, che nel turno preliminare di Coppa Italia supera 1-0 l’Avellino allo stadio “Monterisi” e conquista il pass per i trentaduesimi di finale.
Primo tempo equilibrato, con i pugliesi vicini al vantaggio al 30’ con Cuppone e, poco dopo, al 39’, con Emmausso che sfiora il bersaglio. Nella ripresa, al 15’, arriva il gol decisivo: Cuppone, con un preciso tocco di destro, insacca e fa esplodere il pubblico di casa. L’Avellino prova a reagire, ma al 33’ Kumi spreca una buona occasione, mentre al 95’ Crespi manca di poco il pareggio.
Il successo sancisce l’eliminazione degli irpini e proietta il Cerignola al prossimo turno: lunedì 18 agosto, alle 18, sempre al “Monterisi”, sfiderà il Verona per un posto ai sedicesimi di finale.