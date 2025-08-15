Coppa Italia, il Lecce batte la Juve Stabia 2-0 e vola ai sedicesimi

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce comincia con il piede giusto la sua avventura in Coppa Italia: i giallorossi superano 2-0 la Juve Stabia al “Via del Mare” e conquistano il pass per i sedicesimi di finale, dove il 24 settembre affronteranno la vincente di Milan-Bari.La partita si accende già nei primi minuti. Al 12’ Kouassi ha una buona occasione di testa ma non inquadra la porta, mentre due minuti più tardi è Leone della Juve Stabia a sfiorare il vantaggio. Al 18’ Krstovic mette i brividi ai campani con una conclusione pericolosa, preludio al gol che arriva al 26’: l’attaccante montenegrino realizza dal dischetto dopo un fallo di mano di Battistella, sanzionato dal VAR. La Juve Stabia reagisce e al 32’ Carissoni spreca una chance importante. Poco prima dell’intervallo, al 45’, il Lecce resta in dieci per l’espulsione diretta di Banda, autore di un duro intervento su Mosti.Nella ripresa, nonostante la superiorità numerica, i campani non riescono a sfruttare le proprie occasioni: al 62’ Burnete manca clamorosamente il pareggio da ottima posizione. Il Lecce resiste e nel recupero chiude i conti: al 94’ Kaba firma il 2-0 con un bel destro al volo su cross di Camarda, che poco prima aveva sfiorato lui stesso la rete.Con questo successo, la squadra di D’Aversa si qualifica ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, in programma il 24 settembre, dove affronterà chi uscirà vincente dalla sfida di domenica 17 agosto tra Milan e Bari al “Meazza”.