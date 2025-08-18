Coppa Italia, Verona avanti ai rigori: battuto un coraggioso Cerignola
|Hellas Verona FC
VERONA - Sofferenza e brividi al “Bentegodi”, ma alla fine il Verona conquista la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia superando il Cerignola soltanto dopo i calci di rigore.
La partita si sblocca al 54’, quando Bradaric con un destro preciso dal limite trova l’angolino e porta avanti i gialloblù. Il vantaggio sembra indirizzare la gara, ma il Cerignola non si arrende e al 91’ trova il pari con Sainz-Maza, che sorprende Montipò con una conclusione dalla distanza, trascinando la sfida ai tiri dal dischetto.
Dagl’11 metri l’Hellas mostra maggiore freddezza: Kastanos, Sarr, Livramento e Serdar vanno tutti a segno, mentre Montipò diventa protagonista respingendo due rigori e vedendone un terzo infrangersi sulla traversa.
Il Verona ottiene così il pass per il prossimo turno, dove affronterà il Venezia, ma deve fare i conti con una prestazione meno brillante del previsto contro un avversario che ha venduto cara la pelle fino all’ultimo.