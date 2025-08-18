Grave incidente sulla SS544: giovane in prognosi riservata dopo violento impatto

FOGGIA - Grave incidente stradale sulla, a circa un chilometro da Borgo Mezzanone. Un giovane del 1998, alla guida di una, ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada e andando a tranciare un ulivo sul ciglio della carreggiata.

L’impatto è stato estremamente violento. Il conducente ha riportato un trauma toracico, una frattura grave al bacino e lesioni agli arti inferiori. Le sue condizioni hanno richiesto l’intervento immediato dell’elisoccorso, il cui team sanitario ha effettuato sul posto anche una trasfusione di sangue, resa possibile dalla dotazione specifica a bordo.

In supporto è intervenuta anche un’ambulanza della postazione di Borgo Incoronata: insieme all’equipe dell’elisoccorso, i sanitari hanno stabilizzato il giovane e completato la medicalizzazione. Successivamente il ferito è stato trasferito in condizioni critiche al Policlinico Riuniti di Foggia, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, che al momento appare come una uscita autonoma di strada.