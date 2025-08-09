Corato festeggia San Cataldo: dal 23 al 26 agosto tradizione, fede e musica con i Coma Cose

CORATO - Dal 23 al 25 agosto 2025, Corato (BA) si prepara a vivere la grande festa patronale dedicata a San Cataldo, riproposta quest’anno in tutta la sua magnificenza e arricchita dalla coincidenza con l’Anno Giubilare. Un appuntamento che recupera i tratti più autentici della tradizione locale, rivisitati e attualizzati grazie al programma ideato e organizzato dal Comune di Corato, dalla Deputazione Maggiore “San Cataldo” e da PugliArmonica.

La manifestazione si concluderà con la tradizionale serata “fuori programma” martedì 26 agosto, quando Piazza Cesare Battisti ospiterà il concerto gratuito dei Coma Cose, attesissimo evento musicale che chiuderà simbolicamente la quattro giorni di festeggiamenti.

Un momento particolarmente significativo si vivrà mercoledì 20 agosto, con l’arrivo a Corato, per la prima volta, delle reliquie di San Cataldo custodite a Taranto. Rimarranno fino al 26 agosto nella Chiesa Collegiale “Santa Maria Maggiore”, permettendo ai fedeli di vivere un’occasione unica di devozione e preghiera.

I dettagli del programma saranno resi noti lunedì 11 agosto, alle ore 11, nella Sala consiliare del Palazzo di Città. Alla presentazione interverranno il sindaco Corrado De Benedittis, il vicesindaco e assessore alle Politiche Educative e Culturali Beniamino Marcone, l’assessore allo Sviluppo Economico Concetta Bucci, il dirigente I Settore Affari Generali Pippo Sciscioli, il coordinatore zonale della Zona Pastorale “San Cataldo” don Antonio Maldera, il presidente della Deputazione Maggiore “San Cataldo” Aldo Scaringella e il presidente di PugliArmonica Graziano Cennamo.