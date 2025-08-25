Croce Rossa Oria, Caroli: “Il sindaco riveda subito la decisione di sfratto”
ORIA – Non si placano le polemiche attorno alla decisione dell’amministrazione comunale di Oria di sfrattare la sede della Croce Rossa Italiana. A intervenire sulla vicenda è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luigi Caroli, che chiede al sindaco di tornare sui propri passi.
“Durante il Covid furono considerati eroi – ricorda Caroli –. Quei volontari, nella sede concessa dalla precedente amministrazione, erano diventati un punto di riferimento per i cittadini di Oria in cerca di salute, in una provincia che può essere definita senza esitazione la ‘Cenerentola’ della sanità pugliese”.
Secondo l’esponente di FdI, la scelta del Comune rappresenta “non solo un atto di ingratitudine verso chi si è speso in prima linea nei momenti più difficili, ma anche un disservizio per la cittadinanza, che nei volontari della CRI trovava una risposta concreta alle carenze della sanità pubblica”.
Da qui l’appello diretto al sindaco: “Invito l’amministrazione a revocare immediatamente il provvedimento di sfratto”.