Taurisano, donna siriana si presenta armata di coltello in Commissariato dopo il fermo del marito

TAURISANO – Momenti di tensione nel Salento, dove una donna di 25 anni di origini siriane è stata fermata dalla Polizia mentre tentava di entrare armata di coltello in Commissariato. Il gesto è avvenuto dopo che il marito, un uomo di 34 anni di nazionalità turca, era stato arrestato in esecuzione di un mandato di cattura internazionale.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la donna si è presentata negli uffici di Polizia e, proprio mentre tentava di estrarre il coltello dalla manica della giacca, è stata notata e immediatamente bloccata. Durante l’intervento, uno degli agenti è rimasto lievemente ferito a una mano.

Le autorità stanno ora valutando le conseguenze legali dell’episodio, mentre proseguono le indagini sul marito fermato e sulle motivazioni che hanno spinto la donna a compiere il gesto.