Meloni lascia la Puglia dopo le vacanze a Locorotondo

LOCOROTONDO - Terminate le vacanze pugliesi per la premier Giorgia Meloni, che ha lasciato il resort di Locorotondo dove ha trascorso alcuni giorni di relax insieme alla figlia Ginevra, alla sorella Arianna e al sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato con la sua famiglia.

Prima della partenza, la presidente del Consiglio è stata avvistata in un noto locale di Fasano, ristorante-discoteca in cui ha cenato con un gruppo di amici, come riportato da “Dagospia”.

Assente l’ex compagno Andrea Giambruno che, secondo indiscrezioni, avrebbe comunque raggiunto la località pugliese nei giorni scorsi per trascorrere del tempo con la figlia.