Emergenza idrica nell’Ofantino: i Sindaci chiedono lo stato di calamità

TRINITAPOLI (BT) – La crisi idrica che sta colpendo duramente il territorio ofantino approda ufficialmente al tavolo delle istituzioni. Domani, mercoledì 13 agosto 2025, alle ore 11:30, nella sede del Comune di Trinitapoli, si terrà una conferenza stampa congiunta dei tre Sindaci della zona: Francesco di Feo (Trinitapoli), Bernardo Lodisposto (Margherita di Savoia) e Michele Lamacchia (San Ferdinando di Puglia).L’obiettivo è chiaro: chiedere al Governo e alla Regione Puglia il riconoscimento immediato dello stato di emergenza e di calamità naturale per il territorio comunale.“La mancanza d’acqua sta mettendo in ginocchio tutto il comparto agricolo e su questo non si può rischiare”, fanno sapere i tre primi cittadini.La situazione, descritta come gravissima, vede le colture fortemente compromesse e l’intera economia agricola locale a rischio. La scarsità di risorse idriche, aggravata dalle condizioni climatiche e dai problemi infrastrutturali, sta rendendo impossibile garantire il normale approvvigionamento per le aziende agricole della zona.I Sindaci chiedono un intervento tempestivo che assicuri fondi, sostegno e risorse idriche straordinarie, al fine di salvaguardare una delle attività economiche più importanti del territorio.