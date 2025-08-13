Emergenza idrica nell’Ofantino: i Sindaci chiedono lo stato di calamità
L’obiettivo è chiaro: chiedere al Governo e alla Regione Puglia il riconoscimento immediato dello stato di emergenza e di calamità naturale per il territorio comunale.
“La mancanza d’acqua sta mettendo in ginocchio tutto il comparto agricolo e su questo non si può rischiare”, fanno sapere i tre primi cittadini.
La situazione, descritta come gravissima, vede le colture fortemente compromesse e l’intera economia agricola locale a rischio. La scarsità di risorse idriche, aggravata dalle condizioni climatiche e dai problemi infrastrutturali, sta rendendo impossibile garantire il normale approvvigionamento per le aziende agricole della zona.
I Sindaci chiedono un intervento tempestivo che assicuri fondi, sostegno e risorse idriche straordinarie, al fine di salvaguardare una delle attività economiche più importanti del territorio.
