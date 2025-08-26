De Santis (PD): “Lavorare all’unità della coalizione, nei prossimi giorni consultazioni su candidato Presidente”

BARI – La Segreteria regionale del Partito Democratico si è riunita martedì sera per discutere della prossima competizione elettorale in Puglia. Al centro del confronto, la disponibilità dia candidarsi alla guida della Regione, un passo accolto con favore dal PD, seppur con riserva.

Secondo il segretario regionale Domenico De Santis, si tratta di “una notizia positiva per l’intero Partito Democratico. Ora siamo pronti a portare questa candidatura al tavolo della coalizione”. Nei prossimi giorni sono previste consultazioni con le altre forze progressiste per costruire un percorso unitario e condiviso.

“Spetta alla politica ora sciogliere i nodi e costruire l’unità – ha dichiarato De Santis – solo uniti possiamo affrontare le sfide del presente e costruire il futuro”. Il segretario ha sottolineato l’importanza di difendere e rilanciare il percorso avviato dai governi di Vendola ed Emiliano, evidenziando i successi della Puglia in economia, lavoro, turismo, cultura, cinema e innovazione.

De Santis ha ricordato come la frammentazione politica abbia penalizzato il campo progressista nelle scorse elezioni: “Non possiamo permetterci di ripetere gli errori del 2022. La divisione ci è costata cara: ha consegnato il Paese alla destra”.

Il PD, ha spiegato il segretario, porterà al tavolo della coalizione un manifesto programmatico ambizioso, frutto di mesi di lavoro sul territorio con iscritti, sindacati, associazioni e cittadini. Sul fronte del rinnovamento, De Santis ha ribadito la linea già approvata in Direzione regionale: liste rinnovate, con spazio a giovani e donne, esclusione dei consiglieri con pendenze giudiziarie e stop alla logica di candidature personali a danno del partito.

“Il nostro compito non è parlare di noi stessi, ma migliorare la vita dei pugliesi. Insieme”, ha concluso De Santis.