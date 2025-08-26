Trani, Hub PortaNova inaugura due mostre di grande impatto: “Le visioni di Medea” e “heART of Gaza”

TRANI - Trani si prepara ad accogliere due esposizioni d’arte di grande rilievo presso, in programma dal. I due eventi, diversi per tema e sensibilità, offrono uno sguardo su realtà lontane ma profondamente evocative, invitando il pubblico alla riflessione e all’emozione.

“Le visioni di Medea: Trani e le sue comunità”

La mostra della fotografa tranese Silvia Amicarelli si inaugura in concomitanza con la Festa dei Popoli, evento che trasforma il centro storico di Trani in un luogo di incontro e dialogo interculturale.

Con questo progetto documentaristico, Amicarelli – nota per il suo lavoro tra fotografia di moda e reportage internazionale e fondatrice dell’agenzia creativa Shake Studio – esplora la vita della città e delle sue comunità. L’artista propone una prospettiva intima e personale di Trani, spingendo i visitatori a cogliere la ricchezza culturale e sociale che anima il territorio.

“heART of Gaza: l’arte dei bambini dal genocidio”

In contemporanea, Hub PortaNova ospita “heART of Gaza”, una mostra itinerante curata da Zaid Ayasa e Anna Gataleta, nata dall’idea di Mohammed Timraz. Il progetto raccoglie i disegni dei bambini di Gaza realizzati nella Tenda degli Artisti a Deir al-Balah, uno spazio creato per offrire ai più piccoli un momento di espressione e normalità in un contesto segnato dalla violenza.

Come racconta la giovane artista Misk Timraz, 15 anni: “Abbiamo storie, dalle più piccole alle più grandi, tanti eventi grandiosi e davvero dolorosi di cui non dimenticheremo mai nemmeno una piccola parte”. La mostra invita a guardare con attenzione e rispetto la vita dei bambini di Gaza, unendo arte e testimonianza.

Dettagli dell’inaugurazione

Data: Mercoledì 28 agosto 2025

Orario: ore 19:30

Luogo: Hub PortaNova, via Nigrò 18, Trani

Info: cultura@hubportanova.it

Gli eventi sono cofinanziati dal programma iniziative estive del Comune di Trani e dal progetto Corpo Europeo di Solidarietà ESC Medea, promosso da Arkadia ETS e finanziato dalla Commissione Europea, con l’obiettivo di attivare la comunità interculturale cittadina, con particolare attenzione al centro storico di Trani.

La rete organizzatrice include: Legambiente Trani, Hub PortaNova, Arkadia ETS, Il Colore degli anni, Xiao Yan, ANPI Trani, Delfino Blu, Trani Bene Comune, boaOnda, CGIL Trani, Compagnia della Rimessa, Cooperativa Oasi 2, Centro Jobel, La Locanda del Giullare, con il supporto del Consigliere comunale Vincenzo Topputo, delegato alle Politiche Giovanili, e dell’Assessora alle Culture Lucia De Mari.

Due mostre, due sguardi differenti, un unico obiettivo: emozionare e far riflettere. Hub PortaNova si conferma così un punto di riferimento per l’arte e la cultura a Trani.