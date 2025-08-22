Deliceto, lutto cittadino per le vittime dell’incidente sulla Bradanica

DELICETO – La comunità di Deliceto è in lutto per la tragica scomparsa di, madre e figlia decedute ieri in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la, nei pressi di Melfi.

Il Comune ha proclamato il lutto cittadino in occasione delle esequie, che si terranno domani, 23 agosto alle 10.30, presso la Chiesa Madre del SS Salvatore. L’amministrazione ha invitato cittadini, commercianti e attività produttive a sospendere ogni attività durante la cerimonia, in segno di raccoglimento e rispetto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiavano le due donne si è scontrata frontalmente con un Tir. Per madre e figlia non c’è stato nulla da fare: sono morte sul colpo. Illeso invece il conducente del mezzo pesante.

Le indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità e chiarire la dinamica esatta dello schianto.

La tragedia ha colpito profondamente non solo Deliceto, ma anche la comunità di Sant’Agata di Puglia, dove il marito di Elisa e padre di Francesca presta servizio presso la locale caserma dei carabinieri.

Un dolore immenso, che accomuna due comunità intere, chiamate ora a stringersi attorno ai familiari delle vittime.