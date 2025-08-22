Tentata evasione dal carcere di Palmi: catturato affiliato al clan “Strisciuglio”

PALMI – Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi al, in Calabria, dove, 35 anni, ritenuto affiliato al clan barese degli, ha tentato la fuga.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe riuscito a scavalcare un muro di cinta alto circa quattro metri, eludendo temporaneamente il controllo del personale penitenziario.

L’allarme è scattato immediatamente e, dopo poche ore, la Polizia Penitenziaria ha rintracciato Massari in una strada del paese, mentre tentava di allontanarsi in direzione dell’autostrada. L’uomo è stato nuovamente arrestato e ricondotto in carcere.

Sono in corso accertamenti interni per chiarire le circostanze che hanno reso possibile l’evasione e valutare eventuali responsabilità.