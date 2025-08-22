Tentata evasione dal carcere di Palmi: catturato affiliato al clan “Strisciuglio”
PALMI – Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi al carcere di Palmi, in Calabria, dove Marino Massari, 35 anni, ritenuto affiliato al clan barese degli “Strisciuglio”, ha tentato la fuga.
Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe riuscito a scavalcare un muro di cinta alto circa quattro metri, eludendo temporaneamente il controllo del personale penitenziario.
L’allarme è scattato immediatamente e, dopo poche ore, la Polizia Penitenziaria ha rintracciato Massari in una strada del paese, mentre tentava di allontanarsi in direzione dell’autostrada. L’uomo è stato nuovamente arrestato e ricondotto in carcere.
Sono in corso accertamenti interni per chiarire le circostanze che hanno reso possibile l’evasione e valutare eventuali responsabilità.
Tags: Bari CRONACA LOCALE