'Dialoghi d’estate a Castellaneta', quando le parole incontrano la musica

Massimo Boldi, Piero Marrazzo, Alessandro Preziosi e Pierdavide Carone in rassegna





CASTELLANETA MARINA (TA) - Il Comune di Castellaneta, in collaborazione con Puglia Culture – Circuito Teatrale, presenta "Stare Insieme", una nuova rassegna estiva pensata per riscoprire la bellezza del dialogo autentico, dal vivo, sotto le stelle. A guidare gli incontri sarà Raffaello Fusaro, regista e autore, che da anni promuove momenti di confronto e ascolto in tutta Italia, unendo il pensiero colto e quello popolare, con leggerezza e profondità. In un tempo in cui tutto sembra filtrato dagli schermi, Fusaro invita a tornare nelle piazze per conoscersi, ascoltare e condividere. «Come diceva Gaber – racconta – bisogna tornare nelle strade e nelle piazze per capire chi siamo davvero».





La rassegna si apre il 5 agosto a Castellaneta Marina, in Piazza Kennedy (ore 21, incontro gratuito) con una serata speciale dedicata a Massimo Boldi, che si racconterà a Raffaello Fusaro nel talk "Buon compleanno Massimo!". Un’occasione per celebrare una carriera lunga e amatissima, dagli esordi nelle prime televisioni private al fenomeno del “cinepanettone”, senza dimenticare la comicità live e la passione per la musica. Un viaggio nel costume italiano attraverso gli occhi – e le risate – di uno dei suoi protagonisti più noti.





Il 28 agosto al Teatro all’Aperto di Castellaneta, sarà la volta della musica con il concerto di Pierdavide Carone (ore 21, incontro gratuito), cantautore raffinato e autore di numerosi successi, in tappa con il suo nuovo tour "Non ce l’ho con tour 2025". Carone porterà sul palco il racconto musicale di una carriera intensa, iniziata con "Amici" e proseguita con collaborazioni indimenticabili, come quella con Lucio Dalla. Dopo aver superato sfide personali importanti, torna oggi con nuova energia e canzoni che parlano al cuore del pubblico.





Il 1 settembre si torna a Castellaneta Marina, in Piazza Kennedy (ore 21, incontro gratuito), per un incontro tra letteratura e attualità. Protagonista sarà Piero Marrazzo, giornalista e politico, che presenta il suo libro "Storia senza eroi", in un confronto con Raffaello Fusaro. Un romanzo autobiografico che intreccia vicende familiari, politica e memoria, attraversando l’Italia e gli Stati Uniti. Un racconto intimo e profondo che si fa testimonianza collettiva di un’epoca.





La rassegna si chiude il 14 settembre, ancora in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina (ore 21, incontro gratuito), con una serata dedicata alla passione per la lettura. Alessandro Preziosi dialogherà con Raffaello Fusaro in "L’arte di leggere", condividendo le opere e gli autori che hanno segnato il suo percorso personale e artistico. Da Sant’Agostino a Pessoa, da Erri De Luca a Shakespeare, un viaggio emozionante tra parole e pensieri, accompagnato da letture e riflessioni.





«Con la rassegna "Stare Insieme" - spiega Giambattista Di Pippa, sindaco di Castellaneta - vogliamo offrire alla nostra comunità momenti di incontro autentico, capaci di unire sensibilità diverse sotto il segno della cultura. Castellaneta ha il privilegio di ospitare artisti, giornalisti e musicisti di grande spessore, ma soprattutto ritrova nelle sue piazze – come la riqualificata Piazza Kennedy di Castellaneta Marina – il luogo ideale per tornare a condividere esperienze. Dopo anni in cui questi spazi sono stati ostaggio dell’incuria o di usi impropri, oggi li riconsegniamo alla collettività: restituiti, riqualificati e pronti ad accogliere eventi che parlano di bellezza, dialogo e comunità. "Stare Insieme" rappresenta un simbolo di questo cambiamento: un invito aperto a tutti a vivere i luoghi pubblici come cuore pulsante della vita sociale e culturale della nostra città».





«Con questi appuntamenti vogliamo restituire centralità all’incontro umano e al valore della cultura condivisa. Abbiamo immaginato serate capaci di parlare a tutti, tra parole, musica e riflessioni, portando nelle nostre piazze ospiti autorevoli e storie che lasciano il segno. È un progetto che nasce dal desiderio di rigenerare non solo gli spazi, ma anche le relazioni, riscoprendo il piacere di stare insieme, dal vivo, sotto le stelle» aggiunge Anna Molfetta, assessore al Turismo, Cultura e Spettacolo del Comune di Castellaneta.