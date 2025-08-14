'Dialoghi di Maru', a Ruffano convegno e presentazione della XII di 'Maru Il Peperoncino in Festa'



Giovedì 21 agosto a Ruffano tornano "I Dialoghi di Maru. Aspettando Maru"





RUFFANO (LE) - Tornano "I Dialoghi di Maru. Aspettando Maru". Il convegno è in programma è per giovedì 21 agosto alle 18.30 in Piazzetta Giangreco a Ruffano. Interverranno: Claudio Sergi, commissario prefettizio del Comune di Ruffano, Fabiana Renzo, portavoce della comunità Slow Food Pomodoro di Morciano, Salvatore Verardi, Vicepresidente Confartigianato Imprese Lecce, Rocco Melcarne, psichiatra e psicoterapeuta, esperto in Masserie Didattiche e Agricoltura Sociale, Rita Accogli, dell’Orto Botanico del Salento.





"Comunità, Biodiversità, Ambiente ed Economia Circolare, Turismo" il tema dell’incontro, e sarà inoltre un’occasione per presentare le attività e gli eventi della XII edizione di Maru Il Peperoncino in festa in cartellone il 6 e 7 settembre a Ruffano.





Made in Soap e Idee in movimento rinnovano dunque un appuntamento atteso, un momento di scambio e riflessione tra enti, istituzioni, associazioni del territorio.





Nel corso della serata sarà possibile visitare Terra una mostra fotografica di Nancy Motta, fotografa e reporter di guerra, il cui sguardo pone una primaria attenzione all’ umano, alla vita quotidiana. alla società civile, approfondisce il mondo del lavoro, il sociale, le realtà giovanili, le tradizioni.





Terra racconta il territorio del Brindisino attraverso le testimonianze e le immagini dei lavoratori dell'agricoltura, dei pescatori, delle artigiane e degli artigiani.