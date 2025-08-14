Nostalgia 90 & Ciccio Riccio in tour, sabato 23 agosto a Mesagne



Un grande spettacolo gratuito nell'area esterna del Centro Commerciale AppiAnticA con una serata dedicata alla musica pop e dance anni Novanta.





MESAGNE (BR) - L'estate 2025 si accende a Mesagne con un evento unico e travolgente: sabato 23 agosto, l'area esterna del Centro Commerciale AppiAnticA (S.S. 7 Mesagne - Brindisi) ospiterà un imperdibile show dedicato alla musica pop e dance degli anni '90. Una serata che si preannuncia epica. Per la prima volta insieme, due realtà simbolo di quegli anni uniscono le forze: Ciccio Riccio, l'emittente radiofonica più ascoltata del territorio che ha reso indimenticabili le notti pugliesi, salirà sul palco insieme al coinvolgente format nazionale "Nostalgia 90". Un connubio mai visto prima che promette emozioni e puro spettacolo.





Nostalgia 90 è oggi il marchio leader in Europa per gli eventi dedicati alla cultura pop anni '90 e sta già facendo ballare piazze e palcoscenici di tutta Italia, tappa dopo tappa, con il suo tour di eventi imperdibili. Un viaggio tra musica, ricordi e tanto divertimento. I numeri parlano chiaro: 15 milioni di interazioni social, 3 milioni di spettatori live e 2 milioni di follower. Ospiti d'eccezione della serata saranno due delle voci femminili più amate della dance anni '90: Neja, regina di hit come "Restless" e "Shock", e Haiducii, celebre interprete della hit mondiale "Dragostea Din Tei". Ad accompagnare la musica, ci sarà una spettacolare produzione tecnica, con luci, effetti speciali, proiezioni e scenografie pensate per far rivivere la magia degli anni '90. L'evento, organizzato dal Centro Commerciale AppiAnticA, rientra nel cartellone "MesagnEstate 2025" promosso dall'Amministrazione comunale. L'ingresso è gratuito, con inizio dello spettacolo previsto alle ore 21:00. I negozi del Centro Commerciale resteranno aperti fino alle ore 23:00.





Non solo musica, ma anche un regalo speciale! In omaggio per tutti, un bastone soft a led luminoso che si accenderà a ritmo di musica. Per riceverlo, ti basterà prenotarlo gratuitamente tramite l'App "AppiaAnticA" disponibile su Apple Store e Google Play Store, dove potrai anche restare aggiornato e vincere ricchi premi. Potrai ritirare il tuo gadget al desk in Galleria il giorno dell'evento.