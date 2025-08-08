Diamante, panino con salsiccia e cime di rapa: un morto e nove ricoverati per sospetta intossicazione alimentare

DIAMANTE – Una serata di festa si è trasformata in tragedia a Diamante, dove un panino acquistato in un truck food ha provocato un grave episodio di sospetta intossicazione alimentare. Il bilancio è pesantissimo: un morto e nove persone ricoverate, alcune in condizioni gravi.La vittima è un uomo di 52 anni, originario di Napoli, che aveva consumato il sandwich a base di salsiccia e cime di rapa durante una sosta nella località tirrenica calabrese. Il malore lo ha colpito mentre si trovava a Lagonegro (Potenza), sulla strada del rientro verso casa. I familiari hanno allertato immediatamente i soccorsi, ma l’uomo è deceduto poco prima di arrivare all’ospedale San Giovanni della città lucana. La salma è stata trasferita nell’obitorio della struttura, in attesa dell’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria.Le altre nove persone coinvolte sono state ricoverate in diversi ospedali della zona. I medici hanno confermato che alcune di loro si trovano in condizioni critiche. Le autorità sanitarie e le forze dell’ordine stanno svolgendo accertamenti per identificare la causa dell’intossicazione e verificare eventuali responsabilità.L’episodio arriva a pochi giorni di distanza da un altro caso simile avvenuto a fine luglio a Cagliari, dove otto persone erano rimaste intossicate dopo aver consumato lo stesso tipo di panino.