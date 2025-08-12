Dramma a Presicce-Acquarica: 47enne trovato morto nella sua auto

PRESICCE – ACQUARICA – Tragedia nel pomeriggio di lunedì 11 agosto, quando un uomo di 47 anni, Flavio D’Amico, originario e residente nel comune salentino, è stato ritrovato senza vita all’interno della propria automobile.Secondo le prime ricostruzioni, il 47enne sarebbe stato colto da un malore improvviso, senza avere il tempo di scendere dall’auto per chiedere aiuto. Il corpo è stato scoperto da una passante nel vialetto dietro la sua abitazione, non lontano da via Friuli. La donna, accortasi che l’uomo era accasciato e privo di segni di vita, ha allertato immediatamente i vicini e chiamato il 118.Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli operatori sanitari, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano: per D’Amico non c’era più nulla da fare. Presenti anche i carabinieri della stazione di Presicce-Acquarica, che hanno informato la Procura della Repubblica di Lecce.Le cause del decesso non sono ancora state accertate con certezza. Dai primi riscontri sembra trattarsi di una morte naturale, ma il pubblico ministero di turno ha disposto il trasferimento della salma nella camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove sarà eseguito un esame autoptico esterno per chiarire ogni dubbio.La notizia della scomparsa di Flavio D’Amico, persona conosciuta e stimata in paese, ha scosso profondamente la comunità. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social: c’è chi lo ricorda come un “presiccese per eccellenza, riservato, serio, garbato, amante del calcio” e chi commenta con dolore “che notizia agghiacciante in questa calda serata d’agosto”. Un altro amico scrive: “Voglio ricordarti così, tu e la tua vita vista mare”.D’Amico aveva perso entrambi i genitori negli anni scorsi; lascia i fratelli e i nipoti, che in queste ore si stringono nel dolore per l’improvvisa perdita.