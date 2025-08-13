Allerta botulino: ritirati lotti di friarielli alla napoletana a marchio Bel Sapore e Vittoria
Il richiamo coinvolge:
• Bel Sapore – Lotto 060325 (scadenza 6 marzo 2028) e Lotto 280325 (scadenza 28 marzo 2028)
• Vittoria – Lotto 280325 (scadenza 28 marzo 2028) e Lotto 290425 (scadenza 28 aprile 2028)
Si tratta di confezioni da 1 kg, prodotte nello stabilimento di Scafati (SA), commercializzate da Ciro Velleca e con produttore indicato come Stefano Amura.
Il batterio Clostridium botulinum, responsabile del botulismo, può svilupparsi in alimenti conservati in modo non corretto e può provocare gravi intossicazioni, potenzialmente letali. Per questo motivo, il Ministero e le autorità sanitarie raccomandano di non consumare assolutamente i prodotti segnalati, anche se appaiono integri o senza alterazioni visibili.
Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, invita i consumatori che avessero acquistato questi lotti a restituirli immediatamente al punto vendita o alla ASL di competenza per le procedure di smaltimento sicuro.
