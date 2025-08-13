Allerta botulino: ritirati lotti di friarielli alla napoletana a marchio Bel Sapore e Vittoria

ROMA – Il Ministero della Salute ha lanciato un’allerta alimentare per sospetto rischio di contaminazione da botulino in alcune confezioni di friarielli alla napoletana. L’avviso, pubblicato nella sezione “Avvisi di sicurezza” del portale ministeriale in data 9 agosto, riguarda due marchi e più lotti di prodotto, già ritirati dal mercato con invito a bloccare anche eventuali giacenze.Il richiamo coinvolge:• Bel Sapore – Lotto 060325 (scadenza 6 marzo 2028) e Lotto 280325 (scadenza 28 marzo 2028)• Vittoria – Lotto 280325 (scadenza 28 marzo 2028) e Lotto 290425 (scadenza 28 aprile 2028)Si tratta di confezioni da 1 kg, prodotte nello stabilimento di Scafati (SA), commercializzate da Ciro Velleca e con produttore indicato come Stefano Amura.Il batterio Clostridium botulinum, responsabile del botulismo, può svilupparsi in alimenti conservati in modo non corretto e può provocare gravi intossicazioni, potenzialmente letali. Per questo motivo, il Ministero e le autorità sanitarie raccomandano di non consumare assolutamente i prodotti segnalati, anche se appaiono integri o senza alterazioni visibili.Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, invita i consumatori che avessero acquistato questi lotti a restituirli immediatamente al punto vendita o alla ASL di competenza per le procedure di smaltimento sicuro.