Due ragazzi baresi tra i prefinalisti di “Mister Italia 2025”

BARI - Due giovani della provincia di Bari sono tra i 70 prefinalisti nazionali del concorso “Mister Italia 2025”, considerato la versione maschile di “Miss Italia”. Si tratta di Ezio Gargano, 19 anni di Gravina, alto 1,88 m, barman di professione e appassionato di palestra, e Davide Di Girolamo, 28 anni di Molfetta, 1,79 m, addetto alle vendite con hobby nel nuoto, nella pittura e nell’arte.

Il concorso, organizzato da Claudio Marastoni, nel corso degli anni ha lanciato diverse carriere nel mondo dello spettacolo, tra cui quelle di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone e Luca Onestini.

Ezio e Davide saranno impegnati mercoledì 27 agosto a Giulianova (TE), in piazza del Mare, per la prefinale nazionale. Solo quaranta dei settanta partecipanti selezionati in tutta Italia accederanno alla finalissima, dove verrà incoronato il nuovo “Mister Italia” che succederà al bresciano Matteo Dall’Osto, vincitore dell’edizione 2024.

Per seguire l’avventura dei due ragazzi baresi è possibile collegarsi ai canali social ufficiali del concorso su Facebook e Instagram: @concorsomisteritalia.