Ennesima tragedia sulle strade pugliesi: il Comitato Regionale FCI Puglia esprime cordoglio e rilancia l’allarme sicurezza per i ciclisti

Bari, 3 agosto 2025 – Ancora sangue sulle strade pugliesi. Il Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana Puglia esprime profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie e agli amici delle vittime dell’ennesima tragedia avvenuta questa mattina sulla Strada Provinciale 231, nei pressi di Terlizzi.Un’automobile, una Lancia Delta guidata da un uomo residente a Corato, ha travolto alcuni ciclisti del gruppo sportivo Ciclo Avis Andria, causando la morte di Sandro Abruzzese, Vincenzo Mantovani e Antonio Porro – due dei quali facevano parte del direttivo dell’Avis andriese – e il ferimento grave di un quarto compagno di squadra.Una pedalata estiva, simbolo di libertà e passione sportiva, si è trasformata in una tragedia che ha scosso profondamente l’intera comunità ciclistica e sportiva. “Assurdo – si legge nella nota del Comitato – che una tranquilla uscita domenicale possa diventare la fine della vita di qualcuno. Questo non può e non deve più accadere.”Sicurezza dei ciclisti: una vera emergenza nazionaleQuello accaduto oggi si inserisce in un triste elenco di incidenti mortali che stanno funestando le strade italiane. “Ancora una volta – denuncia la FCI Puglia – siamo costretti a constatare come la sicurezza dei ciclisti sia una vera emergenza. Non possiamo più accettare con rassegnazione tragedie che si ripetono con inquietante frequenza.”Il Comitato Regionale FCI Puglia, da tempo impegnato nella promozione della sicurezza stradale e del rispetto tra utenti della strada, annuncia un importante convegno nazionale, in programma a settembre, interamente dedicato a questo tema cruciale. L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti del settore, la Polizia Stradale e una figura di alto profilo del governo nazionale.Un minuto di silenzio sui campi di garaIn segno di lutto e sensibilizzazione, il Comitato invita tutte le società ciclistiche e gli organizzatori di eventi in programma nei prossimi giorni ad osservare un minuto di silenzio prima delle competizioni, per onorare la memoria delle vittime.Il messaggio del presidente Tommaso Depalma“Il nostro Comitato rinnova con forza il proprio impegno a farsi portavoce di iniziative concrete per rendere le strade più sicure – ha dichiarato con commozione il presidente regionale Tommaso Depalma – perché andare in bicicletta non può e non deve essere una scelta di rischio. La bici è vita, gioia, libertà.” ⸻