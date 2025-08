Festival del Belcanto di Turi: in scena "Cavalleria Rusticana"

Il primo appuntamento della XV edizione del Festival del Belcanto di Turi (Ba) è andato in scena sabato 26 luglio 2025 con la rappresentazione di “Cavalleria Rusticana”, capolavoro di Pietro Mascagni, tratto dalla celebre novella di Giovanni Verga.Lo spettacolo, realizzato in collaborazione con il Taranto Opera Festival, ha inaugurato uno degli eventi pugliesi più attesi dagli amanti della lirica e della tradizione operistica. In scena interpreti di grande talento, accompagnati dall’Orchestra del Taranto Opera Festival, diretta da Ferdinando Redavid, anche direttore artistico del Festival, e dal Coro Tarenti Cantores, diretto da Tiziana Spagnoletta, con la regia di Luigi Travaglio. Nei ruoli principali: Valentina De Pasquale (Santuzza), Ugo Tarquini (Turiddu), Alessandra Notarnicola (Lucia), Cesare Kwon (Alfio) e Marcella Diviggiano (Lola). A completare la squadra creativa Carmine Chiarelli (maestro collaboratore), Angela Massafra (direttore di palcoscenico), Damiano Pastoressa (scene), Formediterre (costumi) e Melissa D’Andria (trucco).A dare l’avvio alla serata, presentata da Ivana Pantaleo, i saluti del sindaco di Turi Giuseppe De Tomaso e dell’assessora alle Politiche Culturali del Comune di Turi Teresa De Carolis. Presenti anche Pierpaolo De Padova, presidente del Taranto Opera Festival, Paolo Cuccaro, direttore artistico del Taranto Opera Festival, e Emanuele Ventura, presidente onorario di Cultura e Armonia.Opera in atto unico che, fin dal suo trionfale debutto al Teatro Costanzi di Roma nel 1890, ha conquistato i teatri di tutto il mondo per la sua potenza drammatica e musicale, “Cavalleria Rusticana” rappresenta una delle vette del verismo musicale italiano. Il motivo del suo successo duraturo risiede nella capacità di affrontare, con sorprendente attualità, un tema universale: il dramma di amore e gelosia, raccontato con realismo e senza filtri, secondo la poetica oggettiva del verismo. Tratta da una novella contenuta nella raccolta Vita dei campi di Giovanni Verga, l’opera prende forma grazie al libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci, che decisero di adattare il testo per la scena lirica dopo l’incontro con il giovane Pietro Mascagni. Il compositore scrisse la partitura tra il gennaio e il maggio del 1889, presentandola al concorso indetto dall’editore Sonzogno: vinse, e l’opera debuttò con enorme successo il 17 maggio 1890 al Teatro Costanzi di Roma. Da allora, “Cavalleria Rusticana” è diventata una delle opere più rappresentate nel mondo.Il prossimo appuntamento della XV edizione del Festival del Belcanto è fissato per sabato 2 agosto alle ore 21:00 in piazza Antico Ospedale a Turi, con la consegna del Premio del Belcanto, che ogni anno riconosce il valore di una personalità musicale pugliese distintasi nel panorama lirico nazionale e internazionale. Quest'anno il prestigioso riconoscimento sarà conferito al baritono Domenico Colaianni, artista di straordinaria carriera e ambasciatore del belcanto nel mondo. Il Festival del Belcanto di Turi è promosso e organizzato dall’Accademia “Chi è di scena!?”. con il patrocinio del Comune di Turi e della Regione Puglia, e con il contributo di Cultura e Armonia e Willy Green Technology.Tutte le informazioni aggiornate sulla XV edizione del Festival del Belcanto sono disponibili sulle pagine social ufficiali.