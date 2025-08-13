Castro Jazz Festival 2025: tutto pronto per la terza edizione

CASTRO - Dal 24 al 30 agosto Castro si trasforma in capitale del jazz con la terza edizione del Castro Jazz Festival, organizzata dall’Associazione Culturale Jazz “Bud Powell” di Maglie. Concerti, jam session e attività a ingresso gratuito coinvolgeranno appassionati e musicisti, trasformando la cittadina salentina in un vero e proprio laboratorio musicale.La rassegna, patrocinata dal Comune di Castro, dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia e da diversi enti locali e culturali, si svolgerà tra il Castello Aragonese e altri luoghi simbolici della città. Gli eventi mirano a coinvolgere il pubblico anche attraverso jam session aperte, dove musicisti di ogni livello potranno esibirsi.Il festival si apre il 24 agosto alle 21 con un concerto speciale dedicato alle composizioni realizzate durante il corso di composizione tenuto dal musicista italo-belga Gabriele di Franco. Il 25 agosto il palco ospiterà il quartetto di Vittorio Solimene, vincitore del contest 2024 dell’associazione “Italia Jazz Club”. Il 26 agosto saliranno sul palco Stefano Luigi Mangia, Giorgia Santoro e Paolo Damiani, mentre il 27 è previsto il ritorno del trio di David Linx. Il 28 sarà la volta di Roberto Ottaviano, affiancato da Enrico Zanisi, Stefano Senni, Alessandro Paternesi e ospiti a sorpresa.Il 29 agosto, con l’iniziativa “Walkin’ in Castro”, il centro storico ospiterà esibizioni del clarinettista Marco Colonna e di Piervincenzo Occhineri, con performance anche presso gli scavi archeologici e le mura cittadine, concluse da concerti in piazza Perotti dei partecipanti alla Castro Jazz Summer School e della Large Ensemble.La chiusura, il 30 agosto, prevede un pomeriggio di eventi dedicati ai più piccoli con la Kids’ School of Jazz, seguito dai concerti dei partecipanti alla Summer School e dalla Bud Powell Jazz Orchestra, diretta da Simone Stefanizzi con ospite Andrea Sabatino, mentre alle 22.30 in piazza Perotti spazio a un dj set elettronico con Night Express, featuring Serena Patrimia e Queemose.La Castro Jazz Summer School, cuore formativo del festival, propone laboratori per sette strumenti e sei ensemble, guidati da musicisti di fama internazionale come Roberto Ottaviano, Enrico Zanisi, David Linx, Stefano Senni, Alessandro Paternesi, Simone Stefanizzi e Angelo Urso. Momenti di approfondimento culturale sono previsti anche nei pomeriggi con interviste e talk a cura di Francesco Varriale di radio/altriSuoni.Partner e sponsor della manifestazione includono Acli – Artespettacolo Lecce, radio/altriSuoni, Italia Jazz Club, Atena APS, Fondazione Le Costantine, YourLive, Centro Turistico Acli e numerose aziende locali.Con la combinazione di musica di alto livello, formazione e partecipazione attiva del pubblico, il Castro Jazz Festival 2025 conferma ancora una volta la propria centralità nel panorama jazzistico salentino, offrendo un’occasione unica per appassionati e musicisti di ogni età.