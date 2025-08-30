Europei di Basket: l’Italia batte la Georgia 78-62 a Limassol

Italbasket fb

- Nella seconda partita del girone C degli Europei di basket, l’Italia ha superato la Georgia per 78-62 a Limassol, Cipro.

Il primo quarto vede gli azzurri partire forte: Fontecchio con i tiri liberi porta l’Italia sul 14-7, mentre una tripla di Niang fa volare gli azzurri sull’18-10. Nel secondo quarto la Georgia recupera terreno: Diouf porta l’Italia sul 20-10, ma Shengelia riduce lo svantaggio e Bitadze pareggia. Il primo tempo si chiude sul 32-32.

Nel terzo quarto Bitadze segna il 41-37 per la Georgia, ma Fontecchio e Ricci ribaltano il punteggio, con gli azzurri avanti 53-47 al termine del periodo. Nell’ultimo quarto Spissu e Niang consolidano il vantaggio fino al 66-47, mentre Shengelia viene espulso per doppio fallo tecnico. Diouf chiude la partita sul 78-62.

I migliori marcatori italiani sono Niang con 15 punti e Fontecchio con 14; nella Georgia Bitadze segna 22 punti e Mamukelashvili 13.

Domani alle 20:30 l’Italia affronterà la Bosnia nella terza gara del girone C a Limassol.