Carovigno, concerto 'E lucean le stelle – Omaggio al Maestro Giuseppe Colucci'

L'artista Giuseppe Colucci con il noto critico d'arte Vittorio Sgarbi e l'artista e sposa Maria Conserva Colucci





CAROVIGNO (BR) - Domenica 31 agosto alle ore 20.30, il prestigioso Castello Dentice di Frasso di Carovigno farà da cornice al concerto “E lucean le stelle”, un appuntamento che celebra la grande tradizione musicale.





Il programma, tra le molteplici esecuzioni, prevede anche l’esecuzione dell’“Ave Maria” di W. Gomez, interpretata dal soprano M. Francesca Maria Di Giuseppe e dall’organista M. Lucia Ignone, in un dialogo armonico tra voce e strumento che intende onorare la memoria del Maestro Giuseppe Colucci, artista di straordinaria sensibilità e talento.





La serata proseguirà con la declamazione di testi poetici dedicati alla sua figura e si arricchirà con la visita alla mostra dei suoi dipinti, allestita nell’ala principale del Castello, offrendo al pubblico un percorso artistico che unisce musica, poesia e pittura.





Per quel che riguarda l'interpretazione dei versi di Maria Conserva Colucci e le letture saranno eseguite da Taila Santoro.