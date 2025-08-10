Europei U20 di Tampere: argento e record italiano juniores per Giuseppe Disabato

ph_Francesca Grana

TAMPERE - L’Italia della marcia continua a brillare. Agli Europei Under 20 di Tampere (Finlandia),conquista una splendidanei 10.000 metri di marcia su pista, firmando il nuovocon il tempo di

Il 18enne pugliese delle Fiamme Gialle, originario di Cassano delle Murge, ha dato spettacolo fin dal primo metro, imprimendo un ritmo altissimo che ha selezionato subito il gruppo di testa. Dopo un avvio sotto i quattro minuti al chilometro, sono rimasti in lotta solo lui e lo spagnolo Joan Querol, autore di un finale irresistibile che gli è valso l’oro in 39:10.04 (record dei campionati). Bronzo per l’altro spagnolo Daniel Monfort in 39:50.77.

Per Disabato si tratta della quarta medaglia consecutiva in campo internazionale: argento agli Europei U18 di Gerusalemme 2022, bronzo agli Europei U20 2023 e ai Mondiali U20 di Lima 2024, fino al prestigioso risultato di oggi.

Soddisfatti anche gli altri azzurri in gara: Alessio Coppola chiude al sesto posto con il personale di 41:23.40, mentre Omar Moretti è settimo in 42:01.88.

«Sono contento più del tempo che della posizione – ha commentato Disabato –. Ho impostato la gara su un ritmo molto forte e ho provato a staccare Querol, ma negli ultimi due giri ha avuto un cambio che io non avevo più. Il mio sogno è seguire le orme di campioni come Massimo Stano e Antonella Palmisano».

Con questo risultato, la squadra azzurra conquista il sesto podio della rassegna continentale, confermando la marcia italiana tra le eccellenze europee.