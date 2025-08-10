Sava: esplosione di una bombola di gas in una villa, grave un uomo

– Momenti di terrore nel primo pomeriggio di domenica 10 agosto a Sava, dove l’esplosione di una bombola di gas ha provocato un grave incidente all’interno di una villa in, nei pressi della provinciale Sava–Torricella.

La deflagrazione, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha provocato ingenti danni alla struttura e coinvolto una famiglia di quattro persone. L’uomo, padre di due bambini, ha riportato ustioni di secondo e terzo grado sull’85% del corpo ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Giannuzzi di Manduria, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

La moglie ha riportato ustioni di secondo grado, mentre i due figli sarebbero rimasti illesi ma in forte stato di shock.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Manduria e i Carabinieri di Sava, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’esplosione e verificare le condizioni di sicurezza dell’immobile.