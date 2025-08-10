Traffico da esodo estivo: bollino nero in Puglia per il weekend di partenze

BARI – Partenze per le vacanze d’agosto e spostamenti verso il mare e le località turistiche stanno mettendo a dura prova la viabilità regionale. Il fine settimana appena trascorso è stato da bollino nero anche sulle strade pugliesi, con flussi intensi lungo le principali arterie e in prossimità delle mete costiere.

Secondo le previsioni di Viabilità Italia, l’intera rete nazionale è stata interessata da una circolazione particolarmente sostenuta, con possibili criticità legate al picco dell’esodo estivo. In Puglia, code e rallentamenti si sono registrati in prossimità dei caselli autostradali e lungo le statali verso il Salento, il Gargano e le località balneari del litorale ionico.

Nelle prossime ore, l’allerta resta alta ma il livello passerà a bollino rosso, in attesa del prossimo fine settimana, quando al traffico in uscita si sommeranno i primi rientri post-Ferragosto.

Le autorità raccomandano prudenza, partenze nelle ore meno calde e un costante aggiornamento sulle condizioni della viabilità prima di mettersi in viaggio.