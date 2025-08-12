Eventi di Ferragosto: musica, arte e suggestioni tra Puglia e Bari

Si conclude il 14 agosto la rassegna musicale Ad Libitum, organizzata da Epos Teatro con la direzione artistica di Maurizio Pellegrini. Il gran finale è affidato alla musica brasiliana di Rosalia De Souza, accompagnata dal Maurizio Di Fulvio Trio. Nel suggestivo atrio del Museo Pascali, alle ore 21.30, si potrà immergersi nelle note di Jobim, De Falla e nella magia senza tempo della bossa nova. Info: www.eposteatro.com

Bari

Spazio Murat rimane aperto a Ferragosto (15 agosto, 10-14) per visitare la mostra “Walking Through” del duo ikonemi (Daniele Cinciripini e Serena Marchionni). Curata da Federica Mambrini, l’esposizione racconta un viaggio artistico che attraversa l’Italia a passo lento, trasformando il camminare in un gesto politico, estetico e percettivo. Un archivio vivo, in continua evoluzione. Info: www.spaziomurat.it

Sempre a Bari, la mattina del 15 agosto alle 5 allo stabilimento balneare Il Titolo di Santo Spirito, si terrà l’evento musicale immersivo Unite gli Estremi e Avrete il Vero Centro del progetto ResExtensa, nell’ambito di “Le Due Bari 2025”. Nicola De Matteo guiderà l’ascolto di flauto traverso e arpa celtica con un concerto all’alba, per celebrare il risveglio della natura e della musica.

Carovigno

Prosegue la rassegna Sounds of Unity al Picci Bar con un ricco viaggio tra jazz, soul, afrobeat e altro ancora. Il 15 agosto si esibirà Cloud Danko, DJ e produttore barese noto per la sua raffinata selezione in vinile, che spazia da funk a hip-hop. L’ingresso è gratuito, con inizio alle 21 in Corso Vittorio Emanuele 37/39.

Monopoli

Proseguono fino al 16 novembre le mostre di PhEST, il festival internazionale di fotografia e arte giunto alla decima edizione e intitolato “THIS IS US – A Capsule to Space”. Tra gli appuntamenti di rilievo, la mostra fotografica di Yorgos Lanthimos, la serie completa dei Caprichos di Goya e l’esposizione madrina di Martin Parr, con circa 30 eventi totali. Orari: lunedì chiuso, martedì-venerdì 10-13 e 17-22, sabato 10-13 e 17-23, domenica 11-22 continuato. Info: www.phest.info