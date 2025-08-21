FARM Festival 2025: grande successo per la prima parte all’Ex Macello di Putignano

Ph_Nicole Depergola

PUTIGNANO - Si è conclusa con grande entusiasmo la prima parte della 13ª edizione del FARM Festival, ospitata dal 16 al 18 agosto all’Ex Macello di Putignano, registrando un’ottima partecipazione di pubblico e l’attenzione di operatori e addetti ai lavori.L’apertura di sabato 16 agosto è stata affidata al FARM Secret, l’esperimento che ripropone la formula della lineup a sorpresa: nessun nome annunciato, ma solo la voglia di scoprire nuova musica senza condizionamenti. Sul palco si sono alternati quattro progetti musicali italiani e internazionali. La belga-angolana Martha Da’ro ha portato un avant-pop urbano e d’avanguardia, seguita dalla producer e musicista Coca Puma in formazione full band, dal post-punk industrial della pugliese KYOTO e dall’anteprima live della salentina Gaia Rollo, che ha presentato il suo lavoro di esordio. La serata si è chiusa con il dj set del resident RAIS, ed è stata arricchita dalle performance poetiche di Orangerie (Serena Iacobino) e dalle proiezioni realizzate in collaborazione con la Fondazione Don Sante Montanaro e il Noci Film Fest. La scommessa è stata vinta: la capienza massima della location è stata raggiunta già nelle prime ore della serata.Domenica 17 agosto il pubblico ha accolto con entusiasmo il live della cantautrice catanese Anna Castiglia con la sua band, che ha trasformato il palco in un laboratorio di generi e contaminazioni. Nella stessa serata si sono esibiti anche il giovane talento dell’hyperpop faccianuvola, il cantautore Francesco Di Bella, voce e anima dei 24Grana, e i Tanz Akademie accompagnati da Bjarni, musicista islandese della band Supersport!.Lunedì 18 agosto il festival ha salutato Putignano con il consueto FARM Tropical, una giornata all’insegna dei sapori e delle sonorità sudamericane, con aperitivi a cura di Quadro e selezioni musicali di world music curate da dj e selector del territorio, in un’atmosfera di festa e condivisione.Il festival proseguirà dal 29 al 31 agosto con tre eventi speciali gratuiti al tramonto nelle suggestive location di Alberobello. Venerdì 29 agosto al Bosco Selva andrà in scena Cristiano Godano con “Musica e Parole”, un dialogo con l’autore e divulgatore Nick Difino alternato a brani dal repertorio dei Marlene Kuntz e del suo percorso solista. Sabato 30 agosto, sempre al Bosco Selva, spazio a FARM Kids, un pomeriggio dedicato a famiglie e bambini con giochi in legno, teatro, letture, yoga e laboratori creativi. Domenica 31 agosto infine Largo Martellotta ospiterà tre progetti della nuova scena musicale italiana: l’etereo cantautorato della salentina Altea, l’arab’nb dell’artista di origini palestinesi TÄRA e il funk pop del foggiano Giargo con la sua band Baia Zaiana.Il FARM Festival conferma così la sua vocazione: un luogo di scoperta, contaminazione e partecipazione collettiva.