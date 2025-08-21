Conversano, verso la conclusione i lavori in piazza Moro

Volgono al termine i lavori di piazza Moro. «Entro fine settembre- spiega il sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio- contiamo di riconsegnare alla città un luogo importante per l’aggregazione delle famiglie e il passeggio». Nuova illuminazione pubblica, nuova pavimentazione, una nuovissima fontana e nuove panchine renderanno piazza Moro più bella esteticamente e consentiranno alle famiglie di godere di un nuovo luogo di aggregazione, oltre a valorizzare maggiormente la chiesa del Carmine e l’arco, anch’esso riqualificato. I lavori rientrano in un unico finanziamento Pnrr di cinque milioni di euro grazie ai quali è prevista la riqualificazione anche del convento di san Giuseppe, dell’asilo nido e del campo sportivo “Peppino Lorusso”.«I lavori procedono speditamente- spiega il primo cittadino di Conversano- e presto potremo tornare ad usufruire di una piazza che non sarà più un semplice parcheggio, ma qualcosa di esteticamente adeguato alla bellezza della nostra città. Con questo progetto- prosegue Lovascio- valorizziamo la chiesa del Carmine e, allo stesso tempo, andiamo ad integrarlo con quello relativo alla riqualificazione dell'arco di ingresso del nostro centro storico. È una zona della città- prosegue il sindaco- che meritava grande attenzione: molto vissuta, ci sono tanti residenti e tante attività commerciali. Era giusto darle il giusto valore».