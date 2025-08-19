Fasano piange Pietro Vinci, sub scomparso a Torre Canne: funerali domani mattina

FASANO – Saranno celebrati domani mattina i funerali di Pietro Vinci, 59 anni, subacqueo di Fasano tragicamente deceduto domenica a Torre Canne a causa di un malore durante un’immersione.

Non sarà necessaria l’autopsia per chiarire le cause del decesso: secondo il medico legale Domenico Urso, il malore improvviso ha provocato l’annegamento del sub, che purtroppo era riuscito a chiedere aiuto prima di scomparire in mare.

Il corpo di Vinci è stato recuperato dai sommozzatori del 115 dopo ore di ricerche da parte di vigili del fuoco e Guardia Costiera e trasportato all’obitorio del cimitero di Fasano prima della riconsegna alla famiglia. L’ultimo saluto al sub avverrà domani nella Chiesa del Purgatorio.

Amante del mare e della pesca, Pietro Vinci lascia un vuoto profondo tra familiari, amici e appassionati di subacquea della comunità locale.