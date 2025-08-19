Taranto, uomo ferito da colpo di pistola in centro: indagini della polizia

TARANTO – Notte di paura in via Oberdan, nel centro di Taranto, dove un uomo di 43 anni è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco sotto un’ascella. L’uomo, tarantino ma residente al Nord, già noto alle forze dell’ordine per precedenti, sarebbe stato raggiunto dai proiettili nel tratto tra via Diego Peluso e via Temenide, a poca distanza dall’ospedale Santissima Annunziata.

Dopo l’agguato, l’uomo si è recato con la moglie al pronto soccorso, in condizioni serie ma non in pericolo di vita. È attualmente ricoverato nel reparto di chirurgia toracica e potrebbe essere necessario un intervento per rimuovere la pallottola.

Sulla sparatoria indaga la polizia, che sta raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza. Al momento, l’ipotesi più accreditata è che l’agguato sia collegato a dinamiche interne al traffico di stupefacenti, fenomeno da tempo monitorato nel capoluogo ionico. Le indagini proseguono per chiarire movente e responsabilità.