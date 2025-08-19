Generale Street Band in concerto a Castellana Grotte con Fulvio Palese in ospite speciale

CASTELLANA GROTTE – Giovedì 21 agosto alle ore 21, Piazza Garibaldi ospiterà la tappa della Generale Street Band nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima Consolatrice e San Leone Magno, organizzati dal Comitato Feste Patronali di Castellana Grotte.

Il concerto, a ingresso libero, vedrà la band pugliese-lucana esibirsi in un omaggio al rocker Vasco Rossi, in ricordo di Mimmo Bucci, tragicamente scomparso in un incidente stradale sul lungomare di Bari. La tribute band, nata nel 2020 per volontà del professionista barese Sergio Fanelli, propone un viaggio nella storia della musica di Vasco Rossi con oltre due ore e mezza di spettacolo.

Sul palco si alterneranno Leonardo Conca (voce), Francesco Cassano (tastiere), Francesco Cappiello (chitarre), Mimmo Castellano (basso), Vincenzo Rutiliano (batteria e percussioni) e Francesca Gaudiano (cori). Ospite speciale dell’evento sarà il sassofonista salentino Fulvio Palese. A dirigere lo show, Sergio Fanelli, in versione rock, dedicherà all’amico Mimmo Bucci la celebre canzone “Il Generale”.

Il tour estivo della band, iniziato il 2 giugno a Turi, proseguirà fino al 29 settembre con la tappa finale a Gravina.

