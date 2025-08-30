Fasano, rapina da 100mila euro all’ufficio postale di Torre Canne: nel mirino i soldi delle pensioni

FASANO – Paura a Torre Canne nel pomeriggio di venerdì, dove due banditi armati hanno messo a segno una rapina all’ufficio postale, fuggendo con un bottino da, denaro destinato al pagamento delle pensioni di settembre.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi – con il volto travisato – hanno atteso che il funzionario, rimasto solo, uscisse dall’ufficio. Pistola alla mano, lo hanno costretto a rientrare e ad aprire lo sportello che custodiva i contanti.

L’impiegato, sotto choc, è stato soccorso dal 118 e ha lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Fasano, che hanno avviato le ricerche dei rapinatori.

Il colpo, per modalità e tempistiche, ricorda altre rapine messe a segno negli ultimi mesi. Non è escluso, sottolineano gli investigatori, che si tratti di un gruppo specializzato in assalti a uffici postali. Proprio nei giorni scorsi, due brindisini erano stati arrestati per una rapina a San Silvestro, in provincia della Spezia: una coincidenza che ora gli inquirenti stanno valutando.

La caccia ai banditi è in corso.