Fasano: sub disperso al largo di Torre Canne, scattate le ricerche

– Momenti di apprensione questa mattina al largo del porto di, dove è stato segnalato un sub disperso. L’allarme è scattato intorno alle, quando l’equipaggio di un natante in transito avrebbe udito le grida di aiuto del subacqueo e avvistato il suo corpo in difficoltà.

Subito dopo la segnalazione, è stato attivato il protocollo di emergenza. Sul posto sono intervenuti rapidamente i mezzi navali della Guardia Costiera di Savelletri e Monopoli, insieme al nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco, specializzati nelle operazioni subacquee. In supporto alle ricerche in mare si è alzato anche un elicottero del 115, che monitora dall’alto la zona per facilitare il ritrovamento del sub disperso.

Le operazioni di ricerca sono concentrate in uno specchio d’acqua limitato, prospiciente il porto di Torre Canne, dove il sub sarebbe stato avvistato per l’ultima volta. Gli operatori coordinano le manovre tra superficie e fondale, utilizzando sia mezzi navali sia sommozzatori, per massimizzare le possibilità di localizzare il disperso in tempi rapidi.

Non sono ancora note le generalità del subacqueo né le cause che hanno portato alla sua difficoltà in acqua. Le condizioni del mare risultano moderate, con visibilità sufficiente ma correnti locali che richiedono massima attenzione durante le operazioni di soccorso.

La comunità locale segue con apprensione l’evolversi della situazione, mentre le autorità invitano a evitare l’accesso alla zona per non ostacolare le operazioni.

L’emergenza è in corso e gli aggiornamenti verranno diffusi non appena disponibili ulteriori informazioni sul ritrovamento del sub.