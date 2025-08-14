Ferragosto di paura a Casalabate: rissa sulla spiaggia, tre ragazzi feriti

CASALABATE – Doveva essere una notte di festa sulla spiaggia, tra falò e musica, ma si è trasformata in una scena di violenza e paura. Nella tarda serata di ieri, durante i festeggiamenti di Ferragosto, un gruppo di ragazzi è stato aggredito da alcuni coetanei a Casalabate.Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe nata per futili motivi, degenerando rapidamente. Alcuni degli aggressori – almeno quattro, secondo le testimonianze – hanno impugnato spranghe di ferro e coltelli, minacciando e colpendo i presenti. Le urla e la confusione hanno spinto altri bagnanti a chiamare immediatamente il 112.Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia e dei carabinieri, che hanno fermato e identificato diversi giovani. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati coltelli a serramanico, lame da cucina e spranghe nascoste tra asciugamani e sotto la sabbia.Almeno tre ragazzi sono rimasti feriti, riportando contusioni e lievi tagli, e sono stati medicati sul posto dal personale del 118. Nessuno di loro è in pericolo di vita.Le indagini sono tuttora in corso per identificare tutti i responsabili e chiarire la dinamica dei fatti. La Procura valuta le ipotesi di lesioni personali, minacce aggravate e porto abusivo di armi. i