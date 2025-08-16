Alberobello: oltre 35mila presenze in otto serate per Pasqualino Gourmet. Vince Crispus con una crêpe salata

ALBEROBELLO – Successo oltre ogni aspettativa per la settima edizione di “Pasqualino Gourmet”, il food festival dedicato al panino simbolo della città dei trulli. In otto serate, da mercoledì 7 a mercoledì 14 agosto, oltre 35mila persone hanno affollato via Barsento trasformata in un villaggio del gusto tra panini, birra, musica e intrattenimento.La serata finale si è chiusa con l’assegnazione del “Premio Evento Gastronomico Pasqualino Gourmet”, consegnato a Crispus per una crêpe salata, originale rivisitazione del tradizionale panino Pasqualino. Secondo posto a Cibum, terzo a La Bombetta di Alberobello e quarto a Slow Temperature. Il premio speciale “Franco Girolamo”, dedicato al salumiere di Alberobello che tanto ha contribuito alla diffusione del Pasqualino, è andato a I Sapori dell’Aia, per un panino capace di unire originalità e fedeltà alla semplicità tipica della ricetta tradizionale.A decretare i vincitori, secondo criteri di gusto, qualità delle materie prime, estetica e innovazione, una giuria composta dagli chef Pierluca Ardito, Giuseppe Mancini ed Eustachio Sapone, dall’assessora comunale Mariella Laneve e dal consulente di marketing enogastronomico Massimiliano Dell’Aera. Durante le selezioni, si sono alternati anche altri chef e professionisti del settore.Il Pasqualino, nato a fine anni ’50 come spuntino degli studenti, è una rosetta farcita con tonno, capperi, salame e formaggio dolce a pasta filata. Oggi è diventato un simbolo identitario e una bandiera del gusto pugliese. L’evento “Pasqualino Gourmet” lo celebra ogni anno, affiancandolo a nuove interpretazioni e a proposte gastronomiche che valorizzano le eccellenze del territorio.Non solo cucina: la settima edizione ha offerto anche un ricco cartellone musicale. Sul palco si sono alternati gruppi di musica popolare e band locali, fino al gran finale con I Komandanti (Vasco Rossi Cover Band) e l’ospite speciale Il Gallo, storico bassista di Vasco. L’apertura e la chiusura di ogni serata sono state affidate al dj set di Viviano Bagnardi.«Quest’anno abbiamo superato le aspettative – ha commentato Luigi Giliberti, presidente dell’associazione Pasqualino Gourmet Eventi Alberobello –. La gente ha apprezzato sia le proposte gastronomiche sia l’intrattenimento, affollando via Barsento in tutte le serate. Il nostro obiettivo è valorizzare il Pasqualino e credo che ci siamo riusciti».“Pasqualino Gourmet” è organizzato dall’associazione Pasqualino Gourmet Eventi Alberobello, con il patrocinio del Comune di Alberobello, di Confartigianato e dell’Associazione Italiana Ristoratori di Strada. Dodici gli stand gastronomici protagonisti: Slow Temperature, Cacio’s, Crispus, Metropolitan Killer Pasta, La Bombetta di Alberobello, I piaceri della carne, Macelleria Pugliese, Cibum, Profumi dal Ponte, I sapori dell’Aia, Birroteca Pugliese e Birroteca Cocktail.L’ingresso al festival è stato libero. Tutti gli aggiornamenti e le immagini dell’evento sono disponibili sulle pagine social ufficiali Pasqualino Gourmet.