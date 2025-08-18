Ferrandina, l’ultimo saluto a Nicola Pipio

FERRANDINA – La comunità di Ferrandina si è stretta oggi attorno alla famiglia di, il 29enne morto tragicamente a Ferragosto schiacciato da un albero. Nella Chiesa Madre del paese, in provincia di Matera, si sono svolti i funerali, celebrati dall’arcivescovo di Matera-Irsina e Tricarico, monsignor Benoni Ambarus.Un’intera città ha voluto partecipare al cordoglio, ricordando un giovane la cui vita è stata spezzata improvvisamente nel giorno di festa.