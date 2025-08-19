Fiera del Levante: Mazzarano elogia Regione Puglia e Comune di Bari per le scelte sui diritti umani

BARI - “Il Comune di Bari e la Regione Puglia si sono collocati dalla parte giusta della Storia”, così Michele Mazzarano, consigliere regionale, commenta le recenti iniziative a sostegno dei diritti umani in relazione alla crisi nella Striscia di Gaza.

Mazzarano sottolinea l’importanza della consegna simbolica delle chiavi della città a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, e del divieto di esposizione alle aziende israeliane durante la Fiera del Levante.

“Le norme internazionali impongono a tutti, istituzioni e cittadini, di assumere iniziative per contrastare violazioni dei diritti umani e massacri indiscriminati”, prosegue il consigliere, ricordando che il Presidente Emiliano ha adottato la proposta di sospendere le relazioni commerciali della Regione Puglia con Israele.

Mazzarano evidenzia come le violazioni commesse dalle autorità israeliane configurino una chiara violazione dei principi dei diritti umani sanciti dall’Accordo di Associazione UE-Israele e dalle risoluzioni ONU.

“Con scelte coraggiose – conclude Mazzarano – Regione e Comune hanno preso posizione a favore del Diritto Internazionale e Umanitario, dalla parte giusta della Storia”.