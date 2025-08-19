Bari Piano Festival 2025: dal 22 al 29 agosto il festival della grande musica tra piazze e monumenti
BARI - Venerdì 22 agosto alle ore 21 sul Sagrato di San Nicola prende il via l’ottava edizione del Bari Piano Festival, rassegna ideata dal Comune di Bari e promossa da Puglia Culture, con il sostegno di Regione Puglia e il patrocinio del Conservatorio Niccolò Piccinni, sotto la direzione artistica di Emanuele Arciuli.
Il festival porta la musica pianistica fuori dai luoghi convenzionali, animando piazze, parchi e monumenti della città. Si apre con il recital di Alexander Lonquich, tra i pianisti più apprezzati a livello internazionale, con un programma che include Beethoven e Schumann.
Da domani, 20 agosto, al 30 agosto, prende il via anche la residenza artistica di Nani Chacon, artista di fama internazionale, che realizzerà un murale urbano insieme a due giovani talenti dell’Accademia di Belle Arti di Bari, visibile in forma di work in progress durante i concerti e svelato nella sua versione definitiva il 30 agosto.
Programma principale:
- 22 agosto, Sagrato di San Nicola, ore 21: Alexander Lonquich Recital (Beethoven, Schumann)
- 23 agosto, Parco Rossani, ore 19: Tania Giannouli, piano solo
- 25 agosto, Parco Rossani, ore 19: Conversazione su Puccini e opera contemporanea con Filippo Del Corno, Marco Tutino e Emanuele Arciuli
- 26 agosto, Parco Rossani, ore 19: Presentazione romanzo La Suggeritrice con Emanuela Abbadessa; a seguire Alessandro Sgobbio Piano Music 3
- 27 agosto, Parco Rossani, ore 19: Reading di Nunzia Antonino; Wilhelm Latchoumia, piano solo
- 28 agosto, Pane e Pomodoro, ore 19: Nduduzo Makhatini, piano solo
- 29 agosto, Pane e Pomodoro, ore 19: Actually Good | Lambert in Trio
Per il programma completo e aggiornamenti: https://www.baripianofestival.it/
Il Bari Piano Festival 2025 conferma la sua vocazione innovativa e di qualità, valorizzando artisti internazionali e giovani talenti locali in scenari iconici della città.