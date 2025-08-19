Miss Italia: a Mattinata il 22 agosto la finale regionale per Miss Faraglioni di Puglia

MATTINATA - Venerdì 22 agosto alle ore 20.30, in Piazza Santa Maria della Luce a Mattinata, sarà eletta Miss Faraglioni di Puglia, fascia speciale che permetterà l’accesso alle prefinali nazionali di Miss Italia. La madrina della serata sarà Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024.

L’evento, organizzato da Carmen Martorana Eventi con il patrocinio del Comune di Mattinata, sarà condotto da Christian Binetti, noto volto televisivo del concorso in Puglia e Basilicata. Durante la serata, Binetti porterà una testimonianza sulla prevenzione oncologica, tema centrale di questa edizione in collaborazione con LILT, con materiali informativi e screening gratuiti disponibili per il pubblico.

Ospiti musicali della serata saranno la cantante Camilla Marinelli e il sassofonista Antonio Gobbo. L’hair style delle aspiranti miss sarà curato dai saloni Framesi.

L’evento si realizza grazie al supporto di Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Zingrillo.com, Istituto Orion – Polo di studio eCampus, Pdm Infrastrutture e Perforazioni Francesco Palagiano, Bellino Metals Recycling e Ottica InVista Giovinazzo.