Filippo Graziani celebra gli 80 anni di Ivan a Trani con “OTTANTA. Buon Compleanno, Ivan”

TRANI - Domenica 17 agosto, nella suggestiva cornice del Palazzo delle Arti Beltrani di Trani, Filippo Graziani porterà in scena “OTTANTA. Buon Compleanno, Ivan”, un concerto-omaggio al padre Ivan Graziani, figura iconica e visionaria del cantautorato italiano. L’appuntamento, unica data in Puglia del tour celebrativo per gli 80 anni dalla nascita del cantautore, prenderà il via alle ore 21:00 (porte aperte dalle 20:30) nella storica Corte Davide Santorsola.Accompagnato da un trio acustico formato da Francesco Cardelli al basso e Stefano Zambardino al pianoforte, Filippo Graziani propone uno spettacolo che va oltre il semplice tributo: un viaggio musicale intimo e travolgente attraverso i capolavori di Ivan, da brani famosi come Pigro e Lugano addio fino a pezzi meno noti, tutti valorizzati dalla veste acustica in trio.«Mio padre non era incompreso, ma troppo avanti. Ora lo riscoprono tutti», racconta Filippo, che da oltre dieci anni porta avanti l’eredità musicale del genitore, esplorandone anche il lato visivo e narrativo attraverso progetti come Arcipelago Ivan. Il concerto è organizzato da Imarts – International Music and Arts ed è parte di una festa itinerante che celebra la musica e l’anima poetica di Ivan Graziani, trasmettendo emozioni autentiche alle nuove generazioni.Filippo, classe 1981, vanta una carriera solida e originale: dalle esibizioni nei club italiani insieme al fratello Tommy, alle collaborazioni con Negramaro, Morgan e Max Gazzè, fino alla partecipazione al Festival di Sanremo e alla vittoria della Targa Tenco per la Migliore opera prima. Nel 2024 ha prodotto l’album postumo Per gli amici del padre, che ha riscosso grande successo in Italia.I biglietti per il concerto di Trani sono disponibili al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (via Beltrani 51, aperto martedì-domenica dalle 16:00 alle 21:00, escluso lunedì) e sul circuito Vivaticket: poltronissima numerata 35 euro, posto unico 30 euro. Sono accettate anche Carta docente e Carta della Cultura Giovani e del Merito. Per informazioni: tel. 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it.Una serata imperdibile per chi vuole rivivere o scoprire il mondo poetico e ribelle di Ivan Graziani, guidati dalla passione e dal talento del figlio Filippo, custode di un’eredità musicale che continua a vibrare.