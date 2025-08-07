Foggia, donna uccisa a coltellate nel centro storico: è ricercato l’ex compagno

FOGGIA – È in corso una serrata caccia all’uomo per rintracciare l’ex compagno della donna di 46 anni, uccisa a coltellate la scorsa notte nel centro storico di Foggia, nei pressi della sua abitazione. Il delitto si è consumato attorno all’una e, secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta per strada.La vittima, di origine marocchina, come il presunto aggressore, aveva già denunciato l’uomo in passato, tanto che nei suoi confronti erano state disposte misure di protezione, tra cui il divieto di avvicinamento. L’uomo, che non avrebbe una dimora fissa, è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine.Non sono ancora del tutto chiare le dinamiche dell’omicidio, ma sembrerebbe che la donna, accortasi della presenza dell’ex compagno, sia riuscita a chiamare la polizia. Purtroppo, all’arrivo degli agenti, l’aggressione si era già consumata e la donna era ormai senza vita.L’episodio riaccende i riflettori sul tema della violenza contro le donne e sulla necessità di strumenti efficaci per prevenire tragedie che troppo spesso si consumano nel silenzio e nell’impotenza.Le indagini sono affidate alla squadra mobile della Questura di Foggia, che sta passando al setaccio il territorio alla ricerca del presunto omicida.