A Trinitapoli la ''Notte Bianca dello Sport''

MICHELE MININNI - Il 7 agosto 2025, con la Notte Bianca dello Sport, si concluderanno le attività sportive inserite nel calendario delle manifestazioni dell’Estate Trinitapolese. Durante la serata, saranno raccolti fondi da devolvere alla Fondazione Italiana di diabete (fid) per la ricerca della cura definitiva del diabete di tipo 1, malattia autoimmune cronica che colpisce prevalentemente bambini e ragazzi.

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Trinitapoli- Assessorato allo Sport e del Coni, si avvale della collaborazione attiva dell’Associazione Volontari Carabinieri e delle seguenti associazioni sportive: Asd Atletica, Asd Soccer/tennis, ASD Volley/Basket, Asd Audace Trinitapoli, Asd Padel Chiquita, Assoc.Inter Club, Vespa Club, Kinderballet, Asd Trinitapoli in moto, Asd Flamingo Volley, Asd Latin Way, Asd Gymnasium Wellness e Task Force 45 tct softair.

Le suddette associazioni, sistemate presso lo spazio antistante il Palazzetto dello Sport “Sandro Pertini” di ViaMandriglia, dopo i saluti istituzionali del Sindaco, Francesco di Feo, e dell’Assessore allo Sport, Giovanni Landriscina, si esibiranno in autonomia e contemporaneamente.

All’interno della recinzione del palazzetto si svolgeranno partite di tennis, beach volley, pallavolo e basket su campi realizzati appositamente per l’evento. Nei campi di padel si terranno incontri dimostrativi tra i partecipanti ai corsi di promozione di questo sport.

Lo speaker della serata sarà Giuseppe Acquafredda, Fiduciario Comunale Coni.

L’evento si concluderà con la raccolta di donazioni volontarie da devolvere allaFid, con l’obiettivo di sostenere la ricerca scientifica e clinica sul diabete di tipo 1, in collaborazione con università ed enti di ricerca. La raccolta è fortemente voluta da Mimmo Di Biase, responsabile regionale della fondazione, padre di Michele, un ragazzo affetto dal diabete di tipo 1.



