Gallipoli, incendio devasta il Trésor: si sospetta natura dolosa

GALLIPOLI – Un violento incendio, dalle prime ipotesi di natura dolosa, è divampato all’alba di questa mattina, intorno alle ore 6:00, presso il Trésor, uno dei locali più noti di Gallipoli, situato sul lungomare Galileo Galilei. Le fiamme hanno completamente devastato la struttura, nota per essere un fusion restaurant e cocktail bar con musica e serate danzanti.Al momento dello scoppio del rogo, il locale – realizzato in legno e immerso nel verde – era chiuso al pubblico. Le fiamme si sono propagate con rapidità, interessando in particolare una zona adibita a deposito di alcolici, oltre a lavanderia stoviglie, servizi igienici per disabili e bagni del personale.Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri, ai quali sono affidate le indagini per chiarire le cause del rogo, che al momento non si esclude possa essere stato appiccato volontariamente.Gli inquirenti stanno acquisendo immagini di videosorveglianza e ascoltando i gestori del locale per cercare elementi utili alle indagini. Si cercano risposte sull’origine del rogo e su eventuali presenze sospette nella zona nelle ore precedenti.Il Trésor, molto frequentato soprattutto durante il periodo estivo, rappresentava uno dei punti di riferimento per la movida gallipolina. L’incendio rappresenta un duro colpo per i gestori e per il tessuto economico e turistico locale.